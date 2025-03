Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello (prevista per lunedì 31 marzo), e nella Casa si respira sempre di più un clima incandescente. Al termine dell’ultima puntata andata in onda ieri, giovedì 6 marzo, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez si sono resi protagonisti di un accesissimo scontro. Il modello milanese e il pallavolista argentino si sono affrontati faccia a faccia, e la tensione era palpabile.

Lorenzo ha anche mosse delle accuse agli autori, perché farebbero degli sconti a Javier: “Devi imparare a stare zitto. Sai perché sei così sicuro di te? Perché qui dentro ti fanno sempre gli sconti. Sì Javier, qui ti fanno gli sconti e io invece le prendo tutte una ad una a testa alta, a me non fanno sconti, perciò sono agitato. Non perché tu mi fai paura”. Non si è fatta attendere la replica di Martinez: “Ti stai ca*ando addosso. Lorenzo, fai più bella figura a metterti seduto”.

Ma non è tutto. Ancora infastidito per ciò che è accaduto in puntata (Alfonso Signorini ha mostrato una clip risalente allo scorso gennaio che ha incastrato Lorenzo Spolverato, il quale voleva spingere Shaila Gatta ad avvicinarsi ad Emanuele Fiori per creare un triangolo), il modello milanese avrebbe rivolto una frase choc all’indirizzo di Javier Martinez. Il pallavolista argentino è stato chiamato in confessionale, e il gieffino milanese avrebbe esclamato: “Marcisci cog****ne!”.