Ieri, giovedì 6 marzo, è andata in onda la trentasettesima puntata del Grande Fratello, durante la quale è stato eliminato Federico Chimirri. Per quanto riguarda gli ascolti, il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato visto da 1.954.000 telespettatori con uno share pari al 15,4%.

Di seguito i dati Auditel pubblicati da Davide Maggio.it:

Nella serata di ieri, giovedì 6 marzo 2025, su Rai1 la seconda puntata della fiction Che Dio Ci Aiuti ha interessato 3.680.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Canale5 Grande Fratello 18 ha appassionato 1.954.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 Detectives: Casi risolti e irrisolti intrattiene 427.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 Harry Potter e i doni della morte: Parte II incolla davanti al video 1.056.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.000.000 spettatori e il 6.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.012.000 spettatori (7%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 913.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 per l’UEFA Europa League: Ajax – Eintracht Francoforte ottiene 614.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 690.000 spettatori (3.9%)