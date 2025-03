Nella puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 6 marzo, sono finite al televoto Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Zeudi Di Palma, Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Una tra loro sarà la terza finalista del Grande Fratello. I concorrenti credono che si tratti di un televoto eliminatorio e non sanno che invece chi otterrà più voti strapperà il pass per l’atto conclusivo del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Stando al risultato del sondaggio di ForumFree, a spuntarla sarà Stefania Orlando. Tuttavia, com’è ormai noto, a decidere il destino degli inquilini sono esclusivamente i fandom, ed è dunque ipotizzabile che ad approdare in finale sarà Zeudi Di Palma. Se la showgirl può infatti contare sull’appoggio del pubblico generalista, l’ex Miss Italia ha dalla sua un esercito di fan, molte delle quali hanno utilizzato degli stratagemmi per dare migliaia di voti con bot, VPN e email false.

Grande Fratello, il recap delle Nomination

“Alfonso dà il via al collegamento con la Casa e invita Tommaso a fare la sua scelta. Con le spalle al Led, l’idraulico decide di mandare Zeudi al televoto, sentendosi infastidito da quanto accaduto poco prima.

Shaila, invece, pesca il piramidale rosso e si dirige in Confessionale. La ballerina sceglie Stefania, dicendo: “È la prima che cerca clip”. Jessica, seppur con dispiacere, fa il nome di Zeudi.

È poi il turno di Javier. Nel salone, il pallavolista nomina Shaila, sperando che, essendo una concorrente forte, possa riuscire a far uscire Chiara. Chiara, però, opta per una mossa strategica e nomina Stefania: “Non mi hai mai detto nulla di carino e ti sei avvicinata solo quando ti conviene”.

Stefania è la prossima a fare la sua scelta. Nel Confessionale, manda al televoto Shaila. Mariavittoria sceglie Zeudi, mentre Lorenzo decide di nominare Stefania, dichiarando: “Lei non si mette mai in discussione”.

Helena, poi, fa il nome di Shaila, mentre Giglio sceglie Stefania. Infine, nel Confessionale, Zeudi nomina Tommaso.

In Nomination ci sono Chiara, Mariavittoria, Stefania, Shaila e Zeudi. Chi sarà la terza finalista del Grande Fratello?”.