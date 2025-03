Di recente, Pamela Petrarolo ha già espresso le sue perplessità sulle coppie nate quest’anno tra le mura della Casa del Grande Fratello, ma quella su cui nutre maggiori dubbi è quella formata da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi.

Intervistata da Giada Di Miceli per la trasmissione radiofonica Non Succederà Più in onda sulle frequenze di Radio Radio, Pamela Petrarolo ha dichiarato: “A Mariavittoria di Tommaso importa poco, ha capito che la loro ‘ship’ poteva darle visibilità. Chi sembra davvero coinvolto è Tommaso, che in Spagna si è reso conto di sentire la sua mancanza e ha voluto dare un significato più serio alla relazione. Lei gli è affezionata, ma non è interessata davvero e si è avvicinata perché ha intuito il suo potenziale. Prima diceva che lui era troppo giovane e non voleva legarsi, ma ha avuto molta sintonia con Javier e Alfonso. Secondo me, fuori dal programma la coppia non durerà, ma la colpa non sarà di Tommaso”.

Com’era lecito aspettarsi, le parole su Mariavittoria e Tommaso hanno fatto infuriare le Tommavi, il fandom che sostiene la coppia formata dalla dottoressa romana e dall’idraulico toscano.

Pamela è entrata a gamba tesa anche su Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: “Secondo me Lorenzo tra il vincere il Grande Fratello e stare con Shaila fuori credo che oggi scegliere vincere il programma, ma credo che anche lei farebbe lo stesso”.