Pamela Petrarolo ha deciso di schierarsi contro quattro potentissimi fandom, stroncando le quattro coppie nate durante l’attuale edizione del Grande Fratello. Secondo l’ex volto di Non è la Rai, nessuna di loro, una volta terminato il reality show, è destinata a durate. La Petrarolo ha detto senza troppi giri di parole che Shailenzo, Helevier, Tommavi e Chiaronso si diranno addio una volta usciti dalla Casa.

“Sono iniziate delle storie che ahimè non dureranno al di fuori. Troppe volte sono nate situazioni di scontro per alcune coppie e li ho trovati fragili nel gestire una relazione all’interno di una casa con altri concorrenti. Tuttavia, non ho mai messo in dubbio i loro sentimenti”.

Secondo Pamela, la prima a coppia a scoppiare è quella da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Shaila e Lorenzo secondo me non riusciranno a portare avanti la storia, spero di sbagliarmi. Li ho visti soffrire entrambi per amore, anche se il più delle volte è stato un ferirsi”. Secondo Pamela, si diranno addio anche Helena Prestes e Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi e Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice.

Pamela Petrarolo ha poi parlato di Helena Prestes, dicendo che secondo lei è “un personaggio da reality, una donna piena di personalità, sensibilità e lealtà. Lei è molto istintiva, anche se spesso ha peccato di ingenuità”.