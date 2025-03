Chiara Pompei ha lasciato Uomini e Donne dopo una sola registrazione dopo che Maria De Filippi le ha consigliato di abbandonare il trono. La conduttrice l’ha invitata ad uscire dallo studio insieme all’uomo che ha sempre frequentato e visto anche durante il suo breve percorso televisivo, ovvero Riccardo Sparacciari. Tuttavia, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la storia tra i due sarebbe già arrivata al capolinea. “Possiamo anticiparvi che attualmente non si starebbero nemmeno più vedendo. Resta da capire cosa sia accaduto e siamo in attesa di conoscere le loro versioni”.

Chiara Pompei rompe il silenzio: "Vi dirò la vertà, non ho nulla da nascondere"

“Ciao, ho ripreso i social e se li ho voluti tenere è solo per il semplice fatto che non mi piace vivere nella menzogna, nelle bugie perché io sono una persona vera. E purtroppo non sono riuscita a mostrarmi durante le registrazioni perché non sono adatta per la tv. Mi impappino e perdo praticamente tutte le parole che vorrei dire. Questa è la cosa che più mi è dispiaciuta, ovvero che non sono riuscita ad essere la Chiara che sono. Chi mi conosce lo sa, quindi io sto facendo questo video per le persone che mi hanno iniziato a seguire dal momento in cui si sono interessate alla mia storia. Ora, se voi volete sapere la verità io ve la dirò, dirò tutta quanta la verità perché non c’è niente di cui vergognarsi. Chi mi conosce sa che non mi vergogno di niente, quindi vi dirò tutta la verità. Sennò possiamo continuare tutti a vivere nella menzogna, fatemi sapere”.