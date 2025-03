Ieri sera è andata in onda la 38esima puntata del Grande Fratello, durante la quale Zeudi Di Palma ha sconfitto al televoto Shaila Gatta e si è guadagnata il pass per la finale. Per quanto riguarda gli ascolti, il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato visto da 2.136.000 telespettatori con uno share pari al 16,7%.

Di seguito i dati Auditel della serata di lunedì 10 marzo 2025 pubblicati da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, lunedì 10 marzo 2025, su Rai1 la terza puntata di Belcanto ha interessato 3.532.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha raccolto 2.136.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 preceduto da una presentazione di 35 minuti (931.000 – 4.4%) 99 da Battere intrattiene 1.133.000 spettatori pari al 6.8%. Su Italia1 Wonder Woman 1984 incolla davanti al video 1.307.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 903.000 spettatori e il 5.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 786.000 spettatori (5.4%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 977.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 4 Hotel ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Teresa Mannino: Sono Nata il Ventitré raduna 616.000 spettatori (3.4%).