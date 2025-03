In questi mesi sono stati in molti a fare il tifo affinché si concretizzasse una ship tra Amanda Lecciso e Iago Garcia, anche se all’inizio della loro avventura nella Casa del Grande Fratello si sono scontrati e nominati a vicenda. Quando però l’attore spagnolo è tornato in gioco grazie al ripescaggio le cose sono cambiate, e adesso che si trovano entrambi fuori le cose sembrano procedere a gonfie vele.

Alfonso Signorini si è accorto di una certa intesa, e nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 10 marzo ha stuzzicato l’ex gieffina, che ha risposto: “Noi eravamo dentro e non capivamo nulla. Ora ho visto tutti i video e ho capito. Prima litigavamo, poi facevamo pace, poi ci nominavamo e poi rifacevamo pace. Però ci vogliamo molto bene con Iaghito. L’ho capito troppo tardi, ma quando è uscito mi è mancato. Quanto mi mancava Iaghito, sono stata felice di riaverlo in casa e di averci passato più tempo”.

Signorini ha anche fornito un'anticiopazione a Iago: “Devi sapere che in un’intervista che uscirà mercoledì’, lei ha confessato per la prima volta che l’unico uomo che ha fatto il Grande Fratello che potrebbe interessarle davvero sei proprio tu”.

Sulle pagine di Chi Magazine, Amanda Lecciso ha rivelato che effettivamente guardando i video che i fan hanno creato con le immagini di lei e di Iago, qualcosa le è passato per la testa: “Pensavate che avrei trovato qualcosa di sentimentale all’interno della Casa? Anche io ci pensavo, però quando si crea quel tipo di intimità fra le persone, quasi di fratellanza, non c’è spazio per altro. Oltretutto lì c’è un alto grado di confidenza. E questo toglie un po’ quell’idea di mistero che ci vorrebbe. però devo ammettere una cosa. Quando sono uscita ho iniziato a vedere tutti questi video carini con Iago, che quando l’ho incontrato gli ho detto: 'Ma quasi ci credo che io e te…'. Iago è intelligente, è tenero ed è sensibile. Poi è educatissimo, un vero signore, mi versava l’acqua, mi passava tutto, mi serviva. Uscito lui, a Javier ho detto: 'Ora mi devi accudire’”.