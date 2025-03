Oltre ad essere uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale edizione del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è anche la figura più chiacchierata e controversa. Il modello milanese continua ad essere costantemente al centro di numerosissime polemiche per atteggiamenti e affermazioni sopra le righe, tanto che Alfonso Signorini gli ha detto che se fosse stato per lui sarebbe già stato squalificato.

Il Codacons ha presentato un esposto all’Agcom contro Spolverato (nel quale si chiedeva anche la chiusura del GF), e ieri, in rappresentanza dell’Associazione dei Consumatori – Vincenzo Rienzi è intervenuto nel corso di 100X100 Parpiglia a Studio 100.

“Sono arrabbiatissimo e mi riferisco a comportamenti e condotte verificate che ci hanno costretto a intervenire. Questa condotta anti educativa di questo soggetto, tale Spolverato Lorenzo, che ne sta facendo di tutti i colori. Più soggetti e persone della materia riferiscono che ha più volte bestemmiato. Poi ha preso a cazzotti muri, porte, dice parolacce forti a chiunque. Mi chiedo perché non sia stato espulso. Una risposta me la sono data. Credo che Lorenzo non venga squalificato perché ormai tutti si aspettano di vedere cosa farà ancora di peggio e si crea attesa. Lui ha un totale sprezzo di qualsiasi regola e condotta. Il punto è che giustificare certi comportamenti e farli passare come normali è molto pericoloso”.

Va però specificato che al momento non esistono video in cui si sente Lorenzo bestemmiare. Al riguardo esistono solo le rivelazioni di Stefano Tediosi, che a 361 Lounge aveva parlato di lancio di oggetti e bestemmie.

Parpiglia: "Ecco perché Lorenzo non è stato squalificato"

In merito alla mancata squalifica di Spolverato si è espresso anche Gabriele Parpiglia: “Quando ho fatto io l’autore del GF posso dirti che quando un concorrente aveva gli stessi comportamenti di Lorenzo veniva squalificato. Io quella macchina l’ho vissuta e non solo un anno. In passato c’è stata gente eliminata per molto meno.

Perché lui sta ancora dentro? Siccome c’è una love story in corso, molto tormentata e leggermente tossica, quello di cui tutti parliamo per prendendo le distanze e poi lo vediamo in televisione… Quando tu hai questo elemento trainate ma sei a 16 e 15% di share, se tu togli questo elemento, togli un asse importante che fa discutere sui social, fa aprire dibattiti, fa fare clip, fa fare contenuti, dà motivazioni per fare una scaletta e mettere in blocco la sorpresa, la lite, il ritorno. Quindi se lo elimini tu togli una fetta al programma che porta quel minimo di punto e mezzo in più di ascolti”.