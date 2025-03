Nelle ultime ore è diventata virale sui social una clip dove si sente Shaila Gatta offendere alcuni concorrenti del Grande Fratello alle loro spalle. I fan dell’ex velina hanno però condiviso la versione estesa del filmato nel quale si capisce quali siano le ragioni della gieffina. La ballerina napoletana, infatti, si è trovata da sola a pulire la casa, e per questa ragione è sbottata: “Sono stufa! Non c’è una persona che si è degnata di fare mezza cosa, mi sono rotta il ca**o. Sti quattro cretini, nullafacenti di me**a, viziati di me**a. Ma che schifo!”.

Dopo aver pulito il bagno, Shaila è andata in giardino è si è sfogata con Lorenzo Spolverato: “Sì ho fatto tutto da sola! Ma è assurdo che nessuno faccia nulla. Nessuno si prende la briga di sistemare una casa in cui si vive in undici. Sono dei ricottari ecco cosa sono questi. Sempre scuse per non pulire. Una volta perché è il post puntata, una volta perché l’hanno fatto il giorno prima e una volta perché devono fare altro. C’è sempre qualcosa per non pulire. Io oggi ho lavato, ho pulito, sistemato, ho cucinato, ho fatto tutto. E ho fatto tutto perché sono una persona pulita e civile”.