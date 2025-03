Nella giornata di ieri, Zeudi Di Palma ha fatto un outing nella Casa del Grande Fratello. L’ex Miss Italia si è appartata in piscina con Chiara Cainelli e le ha rivelato che Mariavittoria Minghetti proverebbe interesse anche per le donne. Dopo la confessione, Zeudi ha anche formulato la sua personalissima teoria sulla dottoressa romana e Tommaso Franchi.

Zeudi Di Palma fa outing a Mariavittoria Minghetti

“MariaVittoria una volta mi ha detto ‘io non nego che ho avuto dell’interesse anche nei confronti delle donne’. Quindi cosa succede? Che quando io sto con loro ho paura di una cosa particolare, cioè che MariaVittoria è gelosa di me per Tommaso e che Tommaso è geloso di me per MariaVittoria. Capito la mia paura qual è stata? Alfonso quando stava qui dentro l’ha notata questa cosa. Capisci perché non mi avvicino mai più di tanto a loro due? Perché ho paura di essere giudicata perché so questa cosa. Quindi ho sempre fatto passi indietro, perché venivo vista strana. Poi Tommaso è un uomo molto fedele e in certi contesti ha proprio evitato di parlare con me, lui è molto quadrato e fedele”.