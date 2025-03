Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si amano, ma non si definiscono più una coppia. Dalla giornata di ieri, però, tra l’ex velina e il modello milanese è calato il gelo perché la ballerina originaria di Secondigliano ha iniziato a nutrire dei dubbi sulle motivazioni per cui non è stata eletta terza finalista dell’attuale edizione del Grande Fratello.

Shaila si è confrontata proprio con Lorenzo: “Questa coppia ti ha portato in finale, la cosa ha premiato te, ma ha sfavorito me, tu ci sei e io no. Non sono arrabbiata con te, ma è giusto che io viva più me stessa”. La Gatta si è sfogata anche con le sue amiche Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, dicendo detto di essere pronta ad uscire dall’ombra di Spolverato.

Shaila Gatta, cala il gelo con Lorenzo Spolverato

“Mi sono svegliata e ho tentato di avere un mood positivo, ma non ci sono riuscita. C’è una parte di me molto delusa, una che è triste, una che sta anche rosicando. Ho sentito un po’ un gelo dentro. Soprattutto c’è una parte di me che ce l’ha con Lorenzo! Io non è che sono arrabbiata con lui, ma più con me. Perché essendo lui una persona più rumorosa e capricciosa, io l’ho sempre assecondato. Lui si è permesso tutto e io mi sono limitata. Io non mi volevo così bene. Non mi sono concessa quello che si è concesso lui, che ha prevalso in tante cose. Il mio umore è stato condizionato da qualcosa che mi ha sovrastato perché faceva più rumore di me. Ma sta coppia è un po’ per me un’arma a doppio taglio. Sì ok gli Shailenzo, ma io sono Shaila!

Come ho fatto a permettere nuovamente a qualcuno di non farmi prendere il mio spazio? Perché non mi sono data la possibilità di accudire me stessa invece di accudire le pesantezze di un altro? E non è la prima volta che mi succede, io gestisco così la coppia, lo facevo anche con i miei ex ragazzi. Devo cambiare assolutamente.

Anche ieri non l’ho voluto nel letto perché ho bisogno di ricordarmi chi sono da sola, che valore ho. Io ora mi voglio concentrare solo ed esclusivamente su me stessa. Non voglio commettere nuovamente certi errori. Anche se manca poco alla fine del programma voglio cambiare. Ho paura di sentirmi solo la fidanzata di Lorenzo Spolverato, quando io solo Shaila Gatta, una ragazza che si è fatta da sola. Qui dentro ho avuto una voce mia che non sia sempre identificata anche in lui? Mi sono sentita in ombra di lui ed è un po’ una squalifica”.