Tra poco meno di un mese debutterà su Canale 5 The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi che vedrà protagoniste delle coppie che dovranno sfidarsi e sottoporsi ad una serie di prove, sia fisiche che psicologiche. Per la prima volta, la conduttrice ha parlato del programma, definendolo come “un gioco che coinvolte coppie di parenti, amici e nemici".

Per che riguarda il cast, nei giorni scorsi Deianira Marzano ha rivelato che sarebbero in lizza anche Brando Ephrikian e Raffella Scuotto, coppia nata durante la passata stagione di Uomini e Donne. Ma non solo. TVBlog ha fatto il nome di dieci vip che sarebbero stati contattati per entrare a far parte del cast di The Couple, anche se non tutti avrebbero accettato la proposta. Soleil Sorge, infatti, ha declinato l’invito, mentre restano in lizza altri ex gieffini, ovvero Alex Belli e Samantha De Grenet.

Oltre a loro, il sito di Blogo ha citato anche Lory Del Santo, l’attrice Corinne Clery ed Eva Henger, tutte figure già note al pubblico per le loro partecipazioni a reality come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. Inoltre, si parla di un possibile coinvolgimento di Gloria Guida e di Guendalina Dorelli, quest’ultima figlia del celebre Johnny Dorelli. A chiudere la lista dei vip contattati ci sarebbero due uomini: Guillermo Mariotto e Paolo Ciavarro. Il primo avrebbe però declinato l’invito per via del suo impegno nel nuovo varietà primaverile di Milly Carlucci, mentre il marito di Clizia Incorvaia, ancora incerto, potrebbe rinunciare a causa della recente scomparsa di sua madre Eleonora Giorgi. Sarebbero stati contattati anche i due noti youtuber Gianmarco Zagato e Nicole Pallado.

Come funziona The Couple

“In The Couple, ci saranno personaggi famosi e persone comuni: vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici rivali. Tutti saranno costretti a vivere insieme, affrontando imprevisti, strategie e la sfida di conquistare e proteggere un montepremi considerevole. La resistenza delle coppie, sia mentale che fisica, sarà messa alla prova in modo estremo. Sarà una lotta non solo contro gli avversari, ma anche contro se stessi. Alla fine, soltanto una coppia trionferà, conquistando l’intero premio eliminando tutti gli altri. La decisione finale però spetterà solo al pubblico, che avrà il compito di scegliere i vincitori di The Couple. Chi resterà in gioco si aggiudicherà l’intero montepremi”.