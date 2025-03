Questa sera andrà in onda al 39esima puntata del Grande Fratello (sarà l’ultimo appuntamento del giovedì di questa edizione), durante la quale ci sarà un nuove eliminato. Sono tre le concorrenti in Nomination: Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Helena Prestes (nessuna di loro è in possesso del bonus per tornare in gioco).

Stando ai risultati dei sondaggi su siti e forum dedicati al reality show condotto da Alfonso Signorini, Helena risulta essere la più votata, mentre Chiara quella più a rischio. Su X, terra di conquista dei fandom, la situazione è ben diversa, con la Cainelli che risulta essere la preferita, nonostante nell’ultimo televoto abbia ottenuto appena lo 0,9% delle preferenze. E’ dunque ipotizzabile che Shailenzo e Zelena si siano uniti per salvare la fidanzata di Alfonso D’Apice, e quindi ad essere eliminata, molto probabilmente, sarà Stefania. Ma non è tutto, perché i due potentissimi fandom hanno siglato un’alleanza per mandare in finale Shaila, Chiara e Giglio grazie a bot, vpn, email farlocche e voti dal brasile.

Grande Fratello, il recap delle Nomination

“Il primo ad effettuare la Nomination è Javier. Il ragazzo decide di fare il nome di Chiara: “A stento ci diamo il buongiorno” dice, giustificando la sua scelta. Chiara manda al televoto Mariavittoria a causa di quanto accaduto nel corso delle ultime settimane.

È il turno di Helena. Anche la scelta della modella ricade su Chiara: “Non mi trovo bene con lei”. Anche Tommaso decide di fare il nome della ragazza in quanto, tra i presenti, è la persona con la quale ha meno rapporto. Stefania, invece, manda in Nomination Shaila: “Ero convinta che quell’abbraccio fosse sincero”.

Giglio fa il nome di Stefania: “Dai opinioni e non ti interessi a scoprire qualcosa in più”. Mariavittoria, invece, penalizza Chiara. Infine, Shaila manda in Nomination Helena. Anche per i tre finalisti, nonché Lorenzo, Jessica e Zeudi, è giunto il momento di effettuare la propria scelta. Nel segreto del Confessionale, Lorenzo manda al televoto Helena. Jessica penalizza Chiara, mentre Zeudi sceglie Stefania. Chiara, Helena e Stefania sono in Nomination. Chi di loro sarà la nuova eliminata durante la puntata di giovedì?”.