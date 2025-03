Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quarantesima puntata del Grande Fratello, durante la quale è stato eliminato Tommaso Franchi. Infatti, nonostante Javier Martinez fosse risultato il meno votato, era in possesso del bonus ed ha avuto la possibilità di tornare in gioco.

Per quanto riguarda gli ascolti della puntata di ieri sera, il GF ha totalizzato il 16.4 % di share, battuto dall’ultima puntata della fiction Belcanto, che ha ottenuto il 20.9 % di share.

Ecco i dati Auditel della serata di lunedì 17 marzo 2025 pubblicati da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, lunedì 17 marzo 2025, su Rai1 l’ultima puntata di Belcanto ha interessato 3.492.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.063.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con 99 da Battere intrattiene 1.261.000 spettatori pari all’8.1%. Su Italia1 SpiderMan – Homecoming incolla davanti al video 1.126.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 937.000 spettatori e il 5.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 724.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 853.000 spettatori e il 4.5%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 412.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Sento la Terra Girare con Teresa Mannino raduna 478.000 spettatori (2.8%).