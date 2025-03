Mancano due giorni alla finale del Grande Fratello. Lunedì 31 marzo si concluderà la diciottesima edizione del reality show e scopriremo il nome del vincitore. Nelle ultime ore, Helena Prestes ha avuto un crollo ed è scoppiata a piangere, e sui social è arrivata la reazione del suo fidanzato Javier Martinez.

Secondo quanto riporta il sito ufficiale del GF, il crollo è avvenuto mentre era in compagnia di Jessica Morlacchi e di Mariavittoria Minghetti, e sarebbe stato causato dalla sopraffazione dovuta “all'uscita di Javier da un lato e al clima poco leggero con Zeudi Di Palma dall'altro”. Mariavittoria le ha fatto subito sentire la sua vicinanza, abbracciandola, consolandola e assicurandole che manca poco e potrà riabbracciare l'uomo che ama. La modella brasiliana ha preferito non scendere nei dettagli quando le è stato chiesto perché stesse così male.

La scena non è di certo passata inosservata. Fuori dalla casa, Javier ha visto la sua fidanzata in difficoltà e le ha rivolto una dedica su Instagram: “Non ho parole… dico solo che mi piange il cuore vederti così. Più passa il tempo e più mi accorgo di quanto tu sia straordinaria…è quasi finita amore, resisti e ti prometto che non verserai più una lacrima. Ti amo cavallina mia”.