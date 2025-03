Nel corso del programma radiofonico 105 Take Away con Daniele Battaglia e Camilla Ghini, Diletta Leotta ha raccontato un episodio che le è successo di ritorno da un viaggio. La conduttrice si trovava in Germania – dov’era andata a trovare suo marito Loris Karius – ma al momento dei controlli in aeroporto è stata bloccata da un’agente. “Ti devo controllare", le ha detto. Ma ciò che è successo durante la perquisizione che ha lasciato la Leotta molto perplessa: “Mi ha strizzato le tette, ero molto in imbarazzo, ha iniziato a toccarmi”.

“A un certo punto mi sono spogliata quasi completamente, avevo una canottiera, la signora ha iniziato a toccarmi, mi ha strizzato le tette – ha raccontato Diletta -. Mentre faccio il passaggio del metal detector, arriva una poliziotta cattivissima che mi dice che deve controllarmi. Io mi prostro e la signorina inizia a toccarmi, innanzitutto mi ha strizzato le tette, ero un po' in imbarazzo. A un certo punto mi dice alza le ascelle e io sto male, perché soffro un sacco il solletico”.

E ancora: "Sono spogliata quasi completamente con una canottiera e le ho detto: ‘Guarda, non ho niente nelle ascelle’, ma le insisteva che doveva farmi questo solletico sotto le ascelle. È stata una tortura incredibile e per di più mi ha chiesto anche di togliere le scarpe e mi ha fatto il solletico anche sotto i piedi”.