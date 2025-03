Yulia Bruschi è stata ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio. L’ex concorrente del Grande Fratello ha detto di stare bene, ma di aver vissuto mesi complicati. Yulia ha raccontato che sin dall’inizio della sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini è stata trasparente, sottolineando che la sua relazione durava da cinque mesi. Con il passare del tempo, però, ha sviluppato un interesse per Giglio.

“Per ripicca, Simone ha compiuto determinate azioni, costringendomi di fatto ad abbandonare la Casa, sebbene non fosse una mia scelta” – ha raccontato Yulia a Giada – “La situazione era interamente gestita dalla mia famiglia e dai miei avvocati, con cui ho dovuto confrontarmi. In realtà, non avrei dovuto lasciare il gioco, perché i miei legali avrebbero potuto occuparsi di tutto. Infatti, non ho mai ricevuto né un appello né una condanna”. E ancora: “Sono uscita per tutelarmi, su consiglio anche della produzione del Grande Fratello, che riteneva fondamentale che io comprendessi la situazione e prendessi il controllo della mia posizione. A malincuore, ho seguito le indicazioni ricevute, consapevole che fosse la scelta migliore per me, anche se, personalmente, non sarei mai voluta uscire. Il mio avvocato stesso mi aveva consigliato di restare, perché all’interno della Casa sarei stata molto più protetta rispetto alla realtà esterna. Io e la mia famiglia abbiamo affrontato situazioni difficili, e fuori dal gioco tutto sarebbe stato ancora più complicato”.

La Bruschi ha poi specificato che anche durante il ripescaggio sarebbe stata la produzione a consigliarle di non accettare. “Mi hanno tarpato un po’ le ali perché probabilmente si sono spaventati della situazione. Non do una colpa a nessuno però la realtà è questa”.

Il rapporto con Giglio

“Sta andando benissimo. Abbiamo parlato a lungo di tutto ciò che è accaduto, sia dentro che fuori dalla Casa. (…) Ora va tutto bene ed è stato meraviglioso rivederci. Lui è tornato a casa dalla sua famiglia, ci sentiamo ogni giorno e loro sono tranquilli”.