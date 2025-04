Molte Shailenzo non sembrano voler accettare che Shaila Gatta abbia deciso di chiudere con Lorenzo Spolverato, altre invece se ne sono fatte una ragione, anche se non hanno gradito la modalità con cui l’ex velina ha scaricato il modello milanese. C’è anche chi crede alla teoria del complotto e accusa amici, agenzia e familiari di aver indotto la ballerina napoletana a lasciare Spolverato. Ecco perché, in una diretta su TikTok, è intervenuto Cosimo Gatta, papà di Shaila. L’uomo ha interagito con i fan della figlia e ha cercato di spiegare come stanno le cose.

Il signor Cosimo ha spiegato che per l’ex velina i primi giorni fuori dalla Casa del Grande Fratello sono stati complicati, e che la decisione di lasciare Lorenzo, e di farlo durante la finale, sono state esclusivamente di Shaila: “Ragazzi dovete fidarvi di quello che vi dico. Nessuno l’ha spinta a fare qualcosa, nemmeno il programma. Guardate che lei è stata a casa con me, con noi, non è stata una settimana con il Grande Fratello quando ha preso questa decisione. Ci dovete credere, ha deciso tutto lei, nessuno l’ha plagiata o convinta. Questa è stata una sua scelta di dirlo in puntata. Il programma le ha fatto fare quello che ha chiesto, questo è vero, ma è stata una sua idea di andare lì e comunicarlo. Non metto in dubbio che fossero innamorati, lei e Lorenzo, ma Shaila ha deciso così. Magari lo contatterà per spiegarsi meglio”.

Anche Shaila si è fatta sentire. Ieri pomeriggio, infatti, ha risposto ad un messaggio inviatole da Daniele Dal Moro: “Ciao Daniele, io non ho mai parlato con nessuno. Ho scelto con la MIA testa in base a ciò che ho visto e soprattutto uscendo fuori e acquisendo lucidità - ha risposto Shaila -.So quello che ho vissuto e sinceramente è ridicolo pensare che io possa farmi influenzare dai miei fan quando ho sempre lottato contro tutti per questo amore. Compresa la famiglia. Quindi per cortesia questi discorsi ridicoli li lascio a qualcun altro. Che ognuno accetti le cose come vadano e soprattutto mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto ME per la prima volta come si deve e lo farò per tutta la vita. Mi è servita la lezione. Ciao e buona giornata. Puoi riportare il mio messaggio, grazie”.