Questa mattina è uscita la sentenza in seguito al processo con rito abbreviato che ha portato la condanna ad un anno e otto mesi di reclusione Lucrezia Hailé Selassié. La sedicente principessa etiope è stata accusata di stalking ai danni d Manuel Bortuzzo, ex fidanzato conosciuto durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Manuel era presente in tribunale: la donna era accusata di avere perseguitato Bortuzzo per mesi, arrivando a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. Il pm aveva sollecitato una condanna ad 1 anno e 4 mesi nell'ambito di un processo svolto con il rito abbreviato. Il caso era emerso nei mesi scorsi, con diversi episodi in cui l’ex gieffina aveva perseguitato, terrorizzato e minacciato il giovane, sulla sedia a rotelle dal 2019 dopo la terribile sparatoria all'Eur in cui due giovani lo ferirono alle gambe scambiandolo per un'altra persona.

“Secondo l’accusa, la donna avrebbe perseguitato il campione di nuoto paralimpico, oggi presente in aula, fino a minacciarlo di morte - riporta l'Adnkronos -. La relazione fra i due era iniziata durante il reality del Grande Fratello Vip e finita poco dopo. La 26enne però non ha accettato la conclusione del rapporto iniziando ad avere atteggiamenti vessatori e aggressivi verso Bortuzzo che l’ha denunciata per atti persecutori. Secondo quanto scritto dai pm capitolini nel capo di imputazione, la ragazza ha procurato al suo ex ‘uno stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione’”.