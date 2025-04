In una recente intervista al settimanale Mio, Manuel Maura, ex volto di Temptation Island nonché ex fidanzato di Francesca Sorrentino, ha detto la sua sulla coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Manuel ha anche detto la sua su Lorenzo Spolverato, tessendone le lodi.

“Se è rimasto nella Casa è perché non ha meritato la squalifica, è stato uno dei protagonisti di questo GF, e squalificarlo sarebbe stato insensato. Gli autori hanno valutato bene e hanno fatto altrettanto bene a tenerlo. Tra lui e Shaila penso ci sia tanta chimica, hanno due caratteri esuberanti. Tra Helena e Javier non vedo amore vero, ma un bene reciproco. Nella Casa hanno entrambi avuto bisogno di una persona e si sono avvicinati. Secondo me, non c'è quella scintilla per cui una storia possa germogliare. I miei due favoriti per la vittoria finale sono sempre stati Helena o Lorenzo".

Chiuso il capitolo Grande Fratello, Manuel Maura ha smentito le voci che lo volevano nel cast di The Couple - Una vittoria per due, e ha parlato della sua attuale situazione sentimentale. A proposito di Francesca Sorrentino, l'ex volto di Temptation Island ha svelato in che rapporti è oggi con l'ex tronista di Uomini e Donne e se è davvero intenzionato a riconquistare il suo cuore: "Ora come ora sto cercando la mia serenità e credo che ci stia anche riuscendo. Con Francesca non lo so, mai dire mai!”.