Lucrezia Hailè Selassiè è stata condannata ad un anno e otto mesi dopo la denuncia per stalking fatta dal suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo. La vicenda giudiziaria che vede protagonisti i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata affrontata anche a La Vita in Diretta, e Valeria Marini e Alba Parietti hanno detto la loro al riguardo.

La Marini ha visto nascere la storia d’amore tra Lulù e Manuel tra le mura della Casa di Cinecittà, e ha preso le parti di quest’ultimo: “Li conosco. Che cosa penso? Intanto Manuel è una persona molto sensibile, molto speciale. Ma poi io ero proprio lì quando si sono fidanzati ero nel programma insieme a loro. Io penso che è brutto arrivare a un punto del genere, perché poi Manuel è stato fermo nel voler chiudere il rapporto, voleva chiudere la storia. Poi li ho persi di vista, però io conosco molto bene lui, molto bene il padre, e auguro loro che questa situazione si risolva, però è brutto che si arrivi a questo dopo una storia d’amore che forse è stata forzata, perché poi quando sei chiuso in una casa anche tutto diventa ossessivo. Anche perché Manuel è un atleta importante, ha la sua vita, e quindi mi dispiace, mi dispiace per lui e mi dispiace anche per i suoi genitori. Sono tanto dispiaciuta per lui questo lo ripeto”.

Anche Alba Parietti si è schierata con il nuotatore: “Come si può passare da un amore vissuto davanti alle telecamere, a tutta questa brutta questione? Sinceramente, avendo seguito quella trasmissione, secondo me già dall’inizio lui era abbastanza refrattario. C’era qualcosa che non andava. Poi, lì dentro, scattano delle dinamiche. Secondo me, probabilmente, lui è stato… non dico plagiato, però un po’ coinvolto nella situazione. Poi, una volta uscito, è tornato alla realtà e ha capito cosa voleva davvero. Ma al di là di questo, il punto più importante è che quando una persona chiude una relazione e lo dice chiaramente, non puoi continuare a perseguitarla con atteggiamenti ossessivi”.