Si è conclusa, non senza polemiche, la prima esperienza di Beatrice Luzzi come opinionista del Grande Fratello al fianco di Cesara Buonamici. L’ex gieffina, così come durante la sua avventura da concorrente del reality, ha sembre detto ciò che pensava anche di fronte alla possibilità di risultare impopolare. Molte opinioni da lei espresse, infatti, hanno sollevato un polverone sui social, e in più di un’occasione Beatrice si è spesso scontrata con la collega e anche con Alfonso Signorini, che l’ha più volte redarguita in diretta.

Adesso che il programma è terminato, la Luzzi è entrata di nuovo a gamba tesa condividendo sul suo profilo X un articolo di un sito francese che ha espresso opinioni durissime contro il GF e lo stesso conduttore. Su quest’ultimo, infatti, si legge: “Un elemento che ho trovato sorprendente è il posto centrale occupato da Alfonso Signorini, il presentatore del reality show. Non agisce come un elemento imparziale, ma piuttosto come un datore di lezioni. Distribuisce la parola secondo le sue scelte e dà la sua opinione, spesso di parte, senza filtri".

Parole durissime anche sugli autori: “Infine, quello che ho potuto constatare guardando la trasmissione in diretta della trasmissione italiana è che il team tecnico censura alcuni argomenti tagliando il microfono dei candidati e cambiando l’angolazione della telecamera. Impossibile o quasi parlare di sesso tra donne o tra uomini, di monogenitorialità, di omogenitorialità e, soprattutto, non bisogna bestemmiare”.

Al contrario, nell’articolo viene espresso un parere molto positivo su Zeudi Di Palma, presa a modello per via del modo in cui ha trattato la tematica della sua sessualità: “Zeudi è un modello per un gran numero di giovani donne. Guardando la trasmissione, molte persone hanno avuto il coraggio di fare coming out”.