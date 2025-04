Come anticipato da Ilary Blasi, a The Couple - Una vittoria per due si compete in coppia, ma non tutte necessariamente si conoscono, e alcuni concorrenti scopriranno il loro partner solo durante la prima puntata. E’ il caso di Antonino Spinalbese, hairstylist, ex di Belén Rodriguez nonché ex concorrente dell’ultima edizione VIP del Grande Fratello.

“A The Couple entro da solo, in totale saranno otto settimane e in palio ci sono un milione di euro. Se dovessi vincere userei i soldi per scappare un po’ con mia figlia. Con i restanti soldi vedremo, ti porto fuori a cena!”, ha esordito Antonino, che poi ha aggiunto: “Sono molto competitivo, amo le sfide. Sarà un allenamento mentale. Se potessi scegliere con chi vorrei partecipare? Ce ne sono un paio, ma adesso vedremo. Non mi sono ancora deciso. Posso comunque conoscerlo anche dieci minuti prima, sono uno che riesce ad avere molta sintonia”. E riguardo alla sua attuale situazione sentimentale, ha detto: “Al momento comunque sono single, ma ho il cuore occupato”.

Antonino Spinalbese in coppia con un'ex gieffina? L'indiscrezione

Proprio in merito al possibile partner di Antonino Spibalbese, un utente ha inviato una segnalazione a Deianira Marzano rivelando che l’ex vippone sarà in coppia con Valentina Vignali, modella, influencer ed ex giocatrice di basket, che ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello.

Il cast di The Couple

Il cast di The Couple sarà composto da otto coppie e alcune di loro sono già state presentate: ci saranno le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, le sorelle Irma e Lucia Testa, i neo-sposini Manila Nazzaro e Stefano Oradei, e Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Confermata anche l’ex velina Thais Wiggers che, secondo Gabriele Parpiglia parteciperà insieme ad Elena Barolo.