La diciottesima edizione del Grande Fratello è andata in archivio da alcuni giorni, e tutti gli ex concorrenti sono tornati alla loro quotidianità. Ci sono già state delle reunion tra ex gieffini: ieri sera, infatti, Helena Prestes si è concessa una serata di divertimento in compagnia del fidanzato Javier Martinez e di sua sorella Mariana. Con loro c'era anche Federico Chimirri, e proprio con quest’ultimo, Mariana ha avuto un importante avvicinamento.

Come si può vedere da un video diventato virale sui social, infatti, la sorella di Helena e Federico si sono scambiati un bacio appassionato. In precedenza, il gruppo ha cenato al ristorante e poi si è diretti in un locale. Ed è proprio qui che è scattato il bacio tra Mariana e l'ex concorrente di MasterChef Italia. Insomma, entrambe le sorelle Prestes non sono indifferenti al fascino made in Argentina.