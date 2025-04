Antonino Spinalbese è ufficialmente un nuovo concorrente di The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi che debutterà in prima serata su Canale 5 tra due giorni, lunedì 7 aprile. Nella giornata di ieri, l’ex vippona è stato ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, e ha parlato del gossip della settimana, ovvero il suo avvistamento in compagnia dell’ex compagna Belen Rodriguez.

L’hairstylist e la showgirl argentina (con loro c’era anche la figlia Luna Marì) sono stati avvistati in atteggiamenti complici e sorridenti dal settimanale Gente. I due si sarebbe riavvicinato, e non solo per il bene della bambina. “La verità è che si cerca di far di tutto per dare una sorta di insegnamento familiare ai piccoli, che a me è mancato quando ero piccolo. È fondamentale per la mia vita e anche per la sua, una sorta di spalla a spalla", ha detto Spinalbese.

Antonino ha poi parlato della sua imminente partecipazione a The Couple. Al momento non è ancora chiaro con chi sarà in coppia (si parla di Valentina Vignali): “Deve compensarmi in tutto, compensare i miei errori ma non io i suoi. Spero sia il leader della coppia e pensi a tutto. Non una persona impulsiva perché ci sono già io, ma ben organizzata”.