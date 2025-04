Nella puntata di Ne Vedremo Delle Belle andata in onda ieri sera, Valeria Marini ha avuto un crollo durante le prove di un’esibizione. La showgirl “stellare” si è sfogata lamentandosi di certi atteggiamenti di alcune sue colleghe. La Marini ha rivelato che diverse concorrenti direbbero cattiverie alle sue spalle.

“Sono un po’ dispiaciuta per la scorsa puntata, quando ho cantato Cuoricini. Perché all’inizio dicevo ‘finalmente riuscirò a essere brava, a esprimermi e fare bella figura’, e invece poi… Dai, diciamo che me la sono cavata. Ci sono poi un po’ di cose che dopo lo spettacolo mi hanno dato fastidio. Le battutine delle altre… Comincio a percepire che fanno il sorriso davanti e poi invece dietro non è così e questo mi dispiace molto. Però voglio dire una cosa importante. Perché è certo che io non avevo bisogno di fare questo spettacolo per tornare alla ribalta, faccio molte cose e avevo già degli impegni, anche molto importanti. Vorrei fare lo show al meglio, ma non sto a sgomitare. Qui siamo in un talent, per fare una gara, ma io non sgomito e non sono falsa. Invece qui lanciano frecce dietro le spalle. Adesso la gara si riapre con una Valery diversa, tiro fuori la tigre”.

Dietro le quinte dello show condotto da Carlo Conti, Matilde Brandi – con tono ironico – ha detto: “Ragazze chiudiamo Valeria in un camerino”. Veronica Maya ha replicato dicendo che la Marini starnazza e getta fango in ogni coreografia: “Chiuderla in un camerino? Ma quella farebbe il panico. Pare che non la sentite come starnazza? Valeria fa il fango totale su tutte le coreografie”. Anche Carmen Russo si è lamentata della collega: “Lei ha una presenza importante, che se ti metti vicino… Io sono dovuta passare dalla seconda, alla terza fila”. Poco dopo, Valeria ha raggiunto le colleghe e ha detto: “Qui chi è falsa? Avanti! Io no di sicuro. Adesso io divento competitiva“.

In seguito, le dieci concorrenti di Ne Vedremo delle Belle hanno provato Non Sono Una Signora di Loredana Bertè, ma nel bel mezzo delle prove Valeria ha avuto un crollo ed ha abbandonato la sala in lacrime, scusandosi con lo staff del programma: “Mi viene da piangere, perché poi crollo quando sono stanca. Scusatemi”.