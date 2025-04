Si allarga il team di Casa a Prima Vista. Gianluca Torre, Ida Di Filippo, Mariana D’Amico, Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri non saranno più soli.

Come rivelato da DavideMaggio.it, infatti, è in arrivo un nuovo trio di agenti immobiliari. Nella nuova stagione, in onda da lunedì 5 maggio su Real Time, oltre a Milano e Roma la sfida di Casa a Prima Vista approda anche in Toscana con i nuovi agenti Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi.

“Dopo 5 edizioni, la sfida immobiliare è ormai un cult e ora è pronta ad inserire nuovi ingredienti per mantenere alta l’attenzione – si legge su DavideMaggio.it -. Televisivamente, una mossa intelligente, ma riusciranno i nuovi agenti a fare breccia nel pubblico come i colleghi romani e milanesi?”.

Chi è Matteo Nencioni

Sognatore e appassionato del proprio lavoro, Matteo era un predestinato del mondo immobiliare. I suoi amici da piccoli disegnavano navicelle spaziali lui: case. Titolare della sua omonima agenzia, Matteo, vive di emozioni, per lui infatti è importante arrivare alla testa e al cuore dei suoi clienti. Ex dj e appassionato di musica utilizza spesso brani musicali per creare la giusta atmosfera durante le visite.

Chi è Moira Quartieri

Moira è titolare della sua agenzia immobiliare e ha trent’anni di carriera alle spalle. La sua folta massa di ricci, uno stile che non passa inosservato e la sua personalità frizzante sono le caratteristiche che la contraddistinguono. È diretta ed empatica, tanto da diventare la confidente ideale per ogni cliente.

Chi è Nico Tedeschi

Figlio d’arte, Nico, lavora da quando ha diciannove anni nell’agenzia immobiliare di famiglia operativa nel settore da circa quaranta. È un ragazzo estremamente ironico, ha sempre la battuta pronta e risponde alle critiche con una certa disinvoltura. Eclettico e versatile, ha tanti interessi e cerca sempre di imparare qualcosa dai suoi clienti.