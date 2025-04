Nella Casa di The Couple, Antonino Spinalbese è finito nel mirino di Pierangelo Greco. Mentre stata chiacchierando con Benedicta Boccoli, il partner di Jasmine Carrisi ha detto: “Io penso che abbia capito, Antonino, la mia opinione su di lui. Lui dice le cose molto studiate, molto precise. Tra tutti, secondo me è quello che gioca di più. Sa giocare molto bene. Invece tutto il resto vedo coppie sincere, e molto vere. Non percepisco ancora cose costruite ancora, mentre lui percepisco che lui è costruito e dettagliato”.

La Boccoli ha appoggiato Pierangelo, affermando di nutrire dei dubbi anche su un’altra compagna di avventura, ovvero Manila Nazzaro: “Sì, è vero. Lui sa giocare molto bene, fa parte di lui. Anche Manila, non si espone mai”.

Poi, Pierangelo ha aggiunto: “Manila la leggo un po’ più spontanea, anche io. La vedo meno costruita, invece lui tira fuori delle frasette che sono proprio…sì fa parte di lui però sa giocare. Mi appiglio solo a queste cose perché poi è simpaticissimo, educatissimo, rispettoso e sa stare al suo posto. Mi appiglio solo all’unica cosa che secondo me è giocatore”.