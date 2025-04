The Couple è iniziato da appena una settimana e il pubblico sembra già non volerne più sapere. Il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, che altro non è che un Grande Fratello dove, però, si gareggia in coppia, non sta convincendo i telespettatori, tanto che in molti ne stanno già chiudendo la chiusura anticipata. Insomma, a soli sette giorni dal debutto già si parla di flop.

Anche se Ilary Blasi è stata “promossa”, non si può dire lo stesso del suo nuovo programma. Il pubblico è deluso, e non piace la scelta di trasmettere un altro show troppo simile al Grande Fratello, la cui ultima edizione andata in archivio dopo oltre sei mesi con la vittoria di Jessica Morlacchi, ha collezionato ascolti molto bassi. La Blasi ha dunque una grossa responsabilità, ovvero quella di risollevare il prime time di Canale 5.

Non sembrano esserci differenze tra The Couple e Il Grande Fratello: persone famose in una casa che creano dinamiche, fanno dei giochi per ricevere bonus e non essere eliminati. Chi arriva alla fine vince. Dov’è la differenza? E’ chiaro che il programma rischia un flop annunciato, e in queste ore si starebbe valutando una chiusura anticipata, così come accaduto per l’ultima edizione de La Talpa condotta da Diletta Leotta.

Un altro aspetto che ha fatto storcere – e non poco – il naso ai telespettatori è il fatto che i concorrenti vadano a letto non più tardi della mezzanotte, quando invece è noto – come il GF insegna – che le dinamiche più interessanti prendono piede proprio durante la notte. Fino ad ora, fatta eccezione per la questione relativa al presunto tradimento di Manila Nazzaro nei confronti di Lorenzo Amoruso e del presunto bacio che ci sarebbe stato tra Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi (mai confermato), l’appeal di The Couple è di fatto sotto terra. Riusciranno Ilary Blasi e gli autori a risollevarne le sorti? Staremo a vedere quello che accadrà già a partire dalla seconda puntata, che andrà in onda su Canale 5 questa sera.