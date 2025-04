Dopo dieci anni di collaborazione, Francesca Michielin ha deciso di lasciare la sua storica manager Marta Donà.

“Dopo quasi dieci anni di avventure insieme, ho preso una decisione non semplice ma che apre un nuovo corso per me: non lavorerò più con Latarma Management. Ringrazio Marta (Donà, ndr) e tutto il team per avermi affiancato da quando ero una giovane ragazza in quello che è un mondo bellissimo e anche un po’ spietato, ma da oggi sento la necessità di cambiare direzione e aprirmi nuove strade. Vi abbraccio. È stata una f*gata”, ha scritto Francesca Michielin su Instagram.

Poche ore dopo, sono arrivate anche le parole di Marta Donà: “Abbiamo costruito un percorso bellissimo in questi 10 anni insieme, fatto di musica, nuove esperienze, emozioni, piccole follie, grandi sogni, soddisfazioni, risate a crepapelle e, perché no, qualche lacrima. Ti auguro il meglio per il tuo futuro perchè ti voglio bene”. Ti vogliamo bene”.