Michelle Trachtenberg è scomparsa all’età di 39 anni lo scorso 26 febbraio. L’attrice, nota per i suoi ruoli in Buffy l’ammazzavampiri e Gossip Girl, aveva subito un trapianto di fegato e sarebbe dunque morta a seguito di alcune complicazioni dovute al diabete mellito.

Michelle Trachtenberg ha raggiunto la fama interpretando Dawn Summers, la sorella minore della protagonista nella serie cult Buffy l'ammazzavampiri, in onda dal 2000 al 2003. Successivamente, ha conquistato una nuova generazione di spettatori con il ruolo di Georgina Sparks, la manipolatrice e spregiudicata “strega dell'Upper East Side” in Gossip Girl. Il suo talento versatile l'ha portata anche sul grande schermo, con film come EuroTrip, Ice Princess e 17 Again con il compianto Matthew Perry e Zac Efron. Più di recente, nel 2021, ha lavorato come produttrice esecutiva e conduttrice della docuserie Meet, Marry, Murder.

Secondo un rapporto di ABC News, l'attrice è stata trovata morta il 26 febbraio nel suo appartamento di New York City vicino a Columbus Circle, nel cuore di Manhattan. A ritrovarla è stata la madre.