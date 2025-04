Sin dalle prime ore successive al suo ingresso nella Casa di The Couple, Pierangelo Greco ha detto di nutrire grossi dubbi in merito alla sincerità di Antonino Spinalbese. Secondo il partner di Jasmine Carrisi, l’hairstylist sarebbe uno stratega astuto che, forte della sua precedente esperienza al Grande Fratello Vip, saprebbe come muovere le pedine a suo piacimento nel nuovo reality show di Ilary Blasi. Ieri sera, stanco di sentir parlare alle sue spalle, Antonino ha chiesto un confronto a Pierangelo, e sono state scintille.

Antonino Spinalbese sbotta contro Pierangelo Greco: "Ma cosa vuoi?"

“Tu dalla mattina alla sera mi inquadri, mi studi, ma cosa vuoi? Tu lanci frecciatine. Guarda che tu hai un pregiudizio e lo vedo benissimo. Con Irma non ci eravamo presi subito all’inizio, ma poi abbiamo parlato e ci siamo capiti, con te non è possibile. Tanto tu la pensi così e l’ho capito. Se mi dai dello stratega qui non è un complimento. Sei falso perché fingi che sia quasi una cosa bella. Almeno sii sincero. Mi dici che sono furbo e gioco bene, ma non è bello. Te mi vuoi fregare con le parole fingendo di farmi complimenti, ma che sono in realtà delle critiche. Mi dici che sei serenissimo, certo, perché non sei tu a essere messo in dubbio in questo programma, io ancora non ti ho puntato il dito contro. Non giudicarti non mi rende più buono di te, ma di sicuro più maturo! Se ti sto dando dell’immaturo? Certo! Alla base di certi tuoi comportamenti che non mi piacciono credo ci sia quello”.

Pierangelo replica ad Antonino: "Ma chi ti considera?"

Pierangelo ha cercato di spiegare il suo punto di vista ad Antonino: “Io passo le giornate a guardarti? Ma anche meno! Ma chi ti considera? Non è che passo le ore dalla mattina alla sera a pensare a te. Però penso che ci siano delle discrepanze tra ciò che dici e come ti comporti. Posso dire che non mi quadra? Oppure devo solo elogiarti?! Io fino a ora non ho conosciuto la parte onesta o non stratega di te. Non mi hai dimostrato onestà. Ma guarda che se non ci tieni a farmi cambiare idea a me non frega nulla, campo lo stesso. Tu non mi metti in dubbio perché forse non hai opinioni su di me o non ti interessa. Io parlo perché c’è libertà di farlo e penso che tu sia stratega”.