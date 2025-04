Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quinta puntata del serale di Amici 24. La finale si avvicina, ed è per questo abbiamo assistito ad una doppia eliminazione. Dopo la prima manche ad avere la peggio è stato il team di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, e tutti e tre i loro allievi, TrigNo, Nicolò Filippucci e Francesca Bosco, sono finiti a rischio. Il primo ad essere salvato dalla giuria è stato Nicolò, e a quel punto i tre giurati, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio hanno deciso che a dover abbandonare il serale sarebbe stata la ballerina.

Le parole di Francesca Bosco dopo l'eliminazione

Francesca ha quindi dovuto lasciare immediatamente lo studio e, intercettata dietro le quinte dalle telecamere di Witty, ha dichiarato: “Non lo so come sto. Credo di stare bene. Non sono delusa, sono solo piena di gratitudine nei confronti di tutte le persone che mi hanno accompagnata in questo percorso, e voglio solo dire grazie. Io sto bene, starò benissimo, e porterò questo sogno che ho vissuto con me per sempre. Quando sono entrata a novembre, ero una persona diversa. Non credo che ci sia un altro posto al mondo che ti fa realizzare così tante cose di te mentre ti da la possibilità di vivere il tuo sogno e di praticare ogni giorno la tua passione, esibirti in studi così belli e davanti a così tante persone che ti seguono. Umanamente ed artisticamente mi sento tanto tanto cresciuta. Prima di Amici non pensavo che sarei riuscita a tollerare la convivenza con più di una persona rispetto a me, persone che all’inizio erano sconosciute. Ma ogni persona che è passata dalla Casetta è stata parte di questa famiglia meravigliosa, io amo ogni singolo di loro e gli auguro il meglio, sia nella vita che nella carriera”.

La ballerina ha quindi svelato in cosa l’ha aiutata il talent show di Maria De Filippi: “Ho iniziato a confrontarmi con le persone riguardo situazioni scomode che magari fuori da qui non avrei affrontato, mi sarei soltanto fatta da parte e avrei accettato, anche perché non sono per nulla una persona orgogliosa. Qua ho imparato l’arte del confronto e della parola, ho imparato ad aprirmi e ho imparato a piangere, sto sempre a piangere a quanto pare, prima di qua non piangevo da un sacco di tempo. Sono cambiata! Continuerò a lavorare tantissimo per il mio sogno che già conoscevo, era nella mia mente, però qua l’ho realizzato ancora di più e spero che un giorno si avvererà, quando sarà il momento. Spero di ballare il più possibile, e di stare bene. Di portarmi tutte queste cose dentro e non perderle con lo scorrere del tempo perché questa è un’esperienza che ti capita una volta nella vita e non capita a tutti, quindi mi sento fortunata. Spero di portare tutto con me”.

Anche la seconda manche ha visto sconfitti i Petti-Letti, e al ballottaggio finale è andato TrigNo, che ha dovuto vedersela con Senza Cri, l’ultima allieva a finire a rischio eliminazione dopo che nella terza manche ad essere battuta è stata la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Tra i due, rientrati nel frattempo in Casetta, Maria De Filippi ha confermato che ad uscire sarebbe stata Senza Cri.

Le parole di Senza Cri dopo l'eliminazione

“Sono felice oggi di aver sentito quello che cantavo, spero tanto che le persone fuori abbiano avuto modo in questi mesi, anche se con difficoltà probabilmente, di capirmi. Voglio dimostrare quanta forza ho, perché ce ne ho. Sicuramente non mi arrendo, sicuramente non mollo e farò uscire tanta bella musica. Sono grata a questo posto infinitamente. Ho fatto un percorso che non mi immaginavo minimamente di fare, umano oltre che artistico, di tanta crescita, ma proprio di approccio mio alla vita. Mi rendo conto che ho smesso di nascondermi, mi dispiace anche per questo, perché so che durante il serale ho un po’ titubato, però questo mi insegna anche che vuol dire che sul prossimo palco che varcherò ci salterò sopra senza paura, solo con la voglia di darmi, e lo farò.

Mi sento cambiata perché questo posto ti cambia. Non mi aspettavo di riuscire a trovarmi con così tanti ragazzi dentro una Casa, di riuscire a gestire l’emotività di tutti e la mia. Non pensavo di poter accettare così tante sfide, così tanti cambiamenti. In generale sono cambiata perché sentire le persone urlare il mio nome mi ha cambiato, mi ha fatto capire che non solo questo è quello che voglio, ma quello che sarò, quindi se già sono entrata con una grandissima determinazione esco con altrettanta. Ho scoperto la fiducia, la pazienza, ho imparato a godermi un po’ di tutte le cose che faccio, e quindi ho imparato a dare amore. Io sono il futuro, quindi domani sono io, domani farò uscire un sacco di musica che non è convenzionale, è diversa, ma la mia diversità è la cosa più bella e figa che c’ho, e quindi la voglio dare a tutti perché voglio che tutti possano attingere da questa diversità e possano sentirsi a posto, come oggi mi sento a posto io”.