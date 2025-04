Rosalinda Cannavò potrebbe essere nuovamente incinta di Andrea Zenga. Dopo la nascita della piccola Camilla, adesso potrebbe arrivare anche un maschietto. O almeno, questo è ciò che ha fatto intuire un brando che ha inviato all’ex gieffina un regalo per Pasqua.

Il brand in questione ha inviato a Rosalinda Cannavò una colomba pasquale con un tenero biglietto, che l’attrice ha deciso di fotografare e condividere su Instagram. Nel biglietto – scritto a mano – si legge: “Carissima Rosalinda, siamo super felici di inviare a te, ad Andrea e alla piccola Camilla una coccola per il palato. Buona Pasqua a tutti voi e auguri per il piccolo che arriverà”.

Camilla Zenga è nata a settembre del 2024, mentre a gennaio di quest’anno Rosalinda e Andrea, ospiti a Verissimo, già parlavano di un ipotetico fratellino. Queste le parole dell’attrice: “Chissà, magari un giorno arriverà un fratellino… ci stiamo affezionando all’idea! No, sto scherzando, però devo dire che con Camilla ho scoperto che essere mamma è davvero il mio posto nel mondo. È sempre stato un mio grande sogno e, ora che lo sto vivendo, ho capito quanto sia un amore immenso. Mi piacerebbe davvero costruire una famiglia numerosa. Dopo il parto una donna è molto vulnerabile, e devo ammettere di essere stata fortunata ad avere lui accanto. Andrea ha sempre la parola giusta al momento giusto, quel tipo di sostegno che fa la differenza. Auguro davvero a ogni donna di avere un uomo come lui al proprio fianco. Non lo nascondo, ho attraversato un momento complicato. Spesso ci si immagina la maternità, soprattutto alla prima esperienza, come qualcosa di perfetto e idilliaco. In realtà è del tutto normale affrontare anche situazioni più difficili, e bisogna imparare ad accoglierle. Sui social cerco sempre di mostrare non solo la parte bella dell’essere mamma, ma anche quella più complicata, per far sentire le altre mamme meno sole“.