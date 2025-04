Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati due dei protagonisti assoluti della passata edizione del Grande Fratello. Dopo la rottura a Temptation Island, l’influencer campana e l’imprenditore rietino si sono ritrovati tra le mura della Casa più spiata d’Italia e, al termine del reality show, hanno deciso di tornare ad essere ufficialmente una coppia. Tuttavia, lo scorso agosto hanno annunciato la fine della loro relazione, e da quel momento le loro strade si sono definitivamente separate.

Perla si è trasferita a Milano, dove ha iniziato a lavorare a tempo pieno come influencer, mentre Mirko ha intrapreso la strada della recitazione, iscrivendosi ad una accademia a Roma. Proprio qui, l’ex gieffino ha conosciuto Silvia Ghio, sua attuale fidanzata (clicca QUI per l'articolo).

Nonostante quindi i due appaiono sempre più distanti, nelle ultime ore una mossa social di Brunetti non è passata inosservata e ha riacceso la speranza tra i fan più “irriducibili”. Su X, infatti, ha iniziato a circolare un video che mostra abbia piazzato diversi like ad altrettanti video che hanno come protagonista Perla. Un gesto che ha portato molti ad interrogarsi sul suo reale significato: da una parte c’è chi sostiene che i like in questione siano stati messi per sbaglio, altri invece ritengonono si sia trattato di un gesto distensivo da parte di Mirko nei confronti della Vatiero. Amedeo Venza, invece, se in un primo momento era sicuro del fatto che i like fossero fasulli, in seguito ha rivelato che in realtà sono reali.