Nonostante la diciottesima edizione del Grande Fratello sia andata in archivio ormai da diverse settimane, continua a tenere banco la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Quando l’ex velina ha realizzato di aver vissuto una storia tossica, ha deciso di mettere un punto a quello che lei stessa ha definito in un’intervista a Chi Magazine “un amore narcisistico”. Il modello milanese, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi, e sempre sul settimanale diretto da Alfonso Signorini ha detto di essere ancora innamorato della ballerina napoletana e di volere un confrontoi con lei.

"Lorenzo e Shaila si sono risentiti", le rivelazioni di Deianira Marzano

Ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, Deianira Marzano ha rivelato che Shaila e Lorenzo si sono risentiti: “La loro è stata una reazione vera. Se si sono sentiti? Loro dei messaggi se li sono mandati, però non è successo niente al di là di questi messaggi, sono stati dei messaggi di due persone che comunque si trattano con freddezza. Lei si è pentita di quello che è successo all’interno della casa, ma solo perché non ha dato una buona impressione di sé, quindi ovviamente sta scaricando su di lui. Lei è vero che dice le cose sono state fatte in due e comunque anche lei si prende le sue responsabilità. Che poi alla fine non è successo niente, voglio dire… quello che abbiamo visto è quello che fanno tutte le coppie, no? Nessuno l’ha condannata, è lei che sta autoinfliggendo questa condanna che nessuno le ha fatto. Però comunque io mi auguro che loro tornino insieme perché erano una bellissima coppia. Di persona non si sono visti però si sono scritti e si sono sentiti anche attraverso amici, prima si sono salutati attraverso Yulia e poi dopo si sono anche scritti, ma anche ieri si sono scritti, però in modo freddo. Secondo me lui ci sarà rimasto pure male perché lei è salita a Milano, forse si aspettava di vederla. Vabbè, ma io penso che dopo che, insomma, lei gliela fa pagare un po’, poi, torneranno insieme non è finita”.