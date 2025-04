Gianluca Benincasa e Prasanna Conti stanno insieme. Ad ufficializzare la loro relazione è stato Lollo Magazine, che ha ricevuto in esclusiva le prime foto della nuova coppia. Lui è l’ex di Antonella Fiordelisi, nota influencer campana ed ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, attualmente impegnata con Giulio Fratini, mentre lei è un’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne.

Gianluca Benincasa aveva fatto il suo ingresso nell’allora Casa di Cinecittà per un confronto con Antonella Fiordelisi, con la quale all’epoca aveva una relazione. Tuttavia, durante la sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex vippona aveva iniziato una frequentazione con Edoardo Donnamaria, giunta poi al capolinea nel giugno 2023. Benincasa – insieme a Martina Nasoni, Ivana Mrazova e Matteo Diamante - sarebbe dovuto entrare al Gf Vip in qualità di ex della Fiordelisi, ma una denuncia per stalking da parte dei genitori di quest’ultima costrinse la produzione del reality a fare un passo indietro.

Una volta uscita dalla Casa, Antonella rivelò di aver denunciato Gianluca: “Gianluca? Ha esagerato. Capisco la sua sofferenza nel vedermi con un altro, ma è andato oltre il consentito. Mi ha offesa pubblicamente. Una volta uscita, l’ho denunciato. Ora la giustizia farà il suo corso”.