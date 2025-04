La nuova edizione de L’Isola dei Famosi prenderà il via al termine di The Couple, e la produzione è a lavoro per comporre il nuovo cast di naufraghi. Il celebrity survivor sarà condotto da Veronica Gentili, che sarà affiancata in studio da Simona Ventura nelle vesti di opinionista. Inviato in Honduras, invece, sarà Pierpaolo Pretelli.

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, la prima naufraga dovrebbe essere Chiara Balestrieri: “Chiara Balistreri è la prima concorrente de l’isola dei famosi! E’ un caso rarissimo che donna vittima di violenza approda in un reality show! Per chi non lo ricordasse, Chiara è stata vittima di violenza dell’uomo che diceva di amarla… un femminicidio sfiorato grazie solo alla sua forza e coraggio di denunciare! Personalmente sono molto contento di questa scelta! Sarà un modo di svagarsi per questa ragazza”.

La seconda concorrente, come invece rivelato da Vanity Fair, è Cristina Plevani, vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello, mentre nelle ultime ore Deianira Marzano ha annunciato che Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne, potrebbe sbarcare in Honduras. Nel 2018 è convolata a nozze con Giovanni Gentile, e mel 2015 è nato il loro primogenito Francesco. Nel 2024, Teresanna è diventata di nuovo mamma con la nascita di Gioele.