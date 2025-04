La diretta di The Couple su Mediaset Extra (canale 55) si è interrotta ormai da 24 ore. Stando a quanto rivelato da Fanpage.it, il motivo non riguarda gli ascolti, ma si tratta esclusivamente di un allineamento al clima che Mediaset si è proposta di restiruire al pubblico dopo la scomparsa di Papa Francesco. “Il live del programma condotto da Ilary Blasi resterà in questo limbo ancora per un po’, non si sa ancora quando di preciso verrà ripristinato”, si legge sul noto portale.

Le voci delle ultime ore parlavano di dati Auditel e dell'ipotesi di una chiusura anticipata. La finale di The Couple, prevista per lunedì 5 maggio, non subirà alcuna variazione, e di sicuro l'interruzione della diretta su Canale 55 di Mediaset Extra non ha relazione diretta con gli ascolti bassi.

Il lutto per la morte di Papa Francesco ha generato una rivoluzione dei palinsesti nelle maggiori generaliste. In particolare, Rai e Mediaset hanno modificato la loro programmazione sia nella giornata di lunedì 21 aprile, quando il Pontefice è deceduto, sia in quella di oggi, martedì 22 aprile. Ieri sera, The Couple ha fatto parte di una delle tante cancellazioni e ha ceduto il posto al film sulla vita di Papa Francesco dal titolo Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente di Daniele Luchetti.

A breve dovrebbero arrivare aggiornamenti su come sarà possibile recuperare la puntata di ieri, e quando verrà ripristinata la diretta h24 su Mediaset Extra.