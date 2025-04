Lo scorso martedì c’è stato il servizio fotografico del cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi (che debutterà mercoledì 7 maggio), e in quell’occasione c’è stato l’incontro tra i naufraghi che sbarcheranno in Honduras. A quanto pare, però, ci sarebbe stato un litigio tra due di loro. Il motivo? L’inquadratura migliore.

Stando ad una indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, due futuri naufraghi si sarebbero azzuffati nel bel mezzo dello shooting fotografico. Il litigio sarebbe scoppiato per un “posto rubato”, questo almeno è quello che ha rivelato l’esperta di gossip: “Rissa sfiorata durante il servizio fotografico all’Isola dei Famosi, con grida come: ‘Mi hai rubato l’inquadratura!’ Pare che dietro le quinte dell’ultimo posato ufficiale dell’Isola dei Famosi, si sia sfiorato il dramma. Durante lo shooting, i toni si sono alzati tra due futuri naufraghi colpevoli a vicenda di essersi 'messi troppo al centro' dell’inquadratura. Incominciamo bene”.

Il cast de L'Isola dei Famosi

Angelo Famao, cantante neomelodico

Antonella Mosetti, volto noto della TV

Camila Giorgi, ex tennista

Chiara Balestrieri, nota per un caso di cronaca giudiziari

Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello

Loredana Cannata, attrice di cinema e tv

Mirko Frezza, attore romano

Nunzio Scampitano, ballerino ed allievo di Amici

Omar Fantini, comico e conduttore

Paolo Vallesi, cantautore

Patrizia Rossetti, conduttrice

Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne

Veronica Gentili sarà affiancata in studio da Simona Ventura, che vestirà i panni dell’opinionista, mente l’inviato in Honduras sarà Pierpaolo Pretelli.