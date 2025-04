Dopo una settimana di stop forzato dovuto alla scomparsa di Papa Francesco, questa sera tornerà in onda in prima serata su Canale 5 The Couple. In studio, insieme a Ilary Blasi, ci saranno i due opinionisti Luca Tommasini e Francesca Barra.

Di seguito le anticipazioni tratte dal comunicato ufficiale Mediaset:

"Nel corso della puntata di stasera il verdetto del televoto decreterà la prima eliminazione: chi tra Jasmine e Pierangelo e Thais ed Elena dovrà abbandonare il gioco e rinunciare al sogno del milione di euro? A chi andranno in eredità le chiavi della coppia eliminata?

I concorrenti rimasti saranno poi chiamati a sfidarsi in emozionanti duelli e a fare importanti scelte che cambieranno gli scenari e, probabilmente, anche gli equilibri interni.

Ma non saranno solo le sfide ad accendere gli animi: simpatie e antipatie, alleanze e divisioni si stanno delineando sempre di più e anche alcune intese cominciano a scricchiolare.

Le sorelle Boccoli, infatti, sono state protagoniste di una dura litigata che ha sorpreso gli altri partecipanti".