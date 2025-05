Antonella Mosetti ha deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi. Ad anticiparlo è stato Davida Maggio: “Davide Maggio è in grado di anticipare in anteprima che l’ultima – ad oggi – a salutare baracca e burattini è Antonella Mosetti, che ha deciso di ritirarsi dal reality di Canale 5 e tornare il prima possibile in Italia”.

Antonella Mosetti aveva minacciato di ritirarsi già durante il secondo giorno di permamenza in Honduras: “Mi sento girare la testa, ho voglia di piangere. Sono esausta, davvero. Non ce la faccio più. È inutile continuare a tergiversare. Basta, ognuno ha il proprio limite. Devo stare male per forza? Non penso che lasciare significhi essere deboli. Questa è un’altra assurdità che non tollero. Alla nostra età andarsene vuol dire semplicemente non voler accettare certe condizioni“, le sue parole.

Con il ritiro di Antonella Mosetti sale a sei il numero dei naufraghi che ha deciso di abbandonare il reality. Prima di lei, infatti, sono andati via Angelo Famao, Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano, Spadino e Camila Giorgi.