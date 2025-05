Martina De Ioannon prosegue nella sua personalissima battaglia ai leoni da tastiera. Già la scorsa settimana, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva risposto in maniera pungente ad un ex volto del dating show di Maria De Filippi. La 27enne romana finisce spesso nel mirino degli hater, ma di certo non indietreggia, anzi risponde colpo su colpo.

Nei giorni scorsi, Martina ha festeggiato il compleanno con una grande festa. Con lei, ovviamente, il fidanzato Ciro Solimeno, con il quale si scambiano spesso dolci dediche sui social. E proprio un video caricato su TikTok, nel quale la De Ioannon riceve delle rose dall’ex corteggiatore durante la prova dell’abito per il suo party, e per l’occasione ha voluto fare un augurio alle sue fan: “Finché non lo trovate così non accontentatevi amiche mie”.

I commenti velenosissimi non sono tardati ad arrivare, e l’ex tronista ha deciso di rispondere a tono. A chi ha scritto “è solo una fase“, facendo intendere che la loro storia d’amore tra lei e Ciro presto potrebbe terminare, la De Ioannon ha risposto: “Eh ma durante questa fase come vi brucia”. A chi, invece, ha scritto “te lo lasciamo molto volentieri”, Martina ha risposto lanciando una frecciatina: “Sono io che vi ho lasciato, molto volentieri, altro. In questo caso non mi avete lasciato proprio nulla”.

Il commento in questione è stato rimosso anzitempo, ma in tanti hanno ipotizzato che fosse una stilettata indirizzata alla sua non scelta Gianmarco Steri. Altri, invece, che le parole di Martina fossero rivolte al suo ex Raul Dumitras.