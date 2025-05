A distanza di due anni dal suo trionfo ad Amici, Mattia Zenzola è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della sua vita dopo il talent show di Maria De Filippi e anche dell’amore. Il ballerino ha ricordato la sua adolescenza difficile e la sua esperienza ad Amici, che lo ha aiutato a sconfiggere le sue insicurezze.

“Sto bene è un bel periodo della mia vita. Dalla vittoria ad Amici, quando ho alzato la coppa, tutto è cambiato. Amici e Maria mi hanno fatto capire che qualcosa valgo. Prima di Amici restavo spesso chiuso in casa con le tapparelle abbassate, la mia adolescenza non è stata delle migliori. La classica situazione del ragazzino che balla, poi con i capelli lunghi. Ero sempre emarginato e mi è sempre pesato. Però non ho mai mollato la mia passione. Inoltre i miei genitori non mi hanno mai abbandonato. Uscendo da quella cameretta ho scoperto molte cose belle della vita”.

Dopo anni di voci e pettegolezzi, Mattia Zenzola ha confermato la sua storia d’amore con Benedetta Vari: “L’amore? Questa è una domanda strana, perché non ne ho mai parlato. Molte cose tendo a tenerle private, però è giusto dire che va bene e l’amore c’è. Oggi è la prima volta che ci mostriamo insieme come coppia. Non ne avevamo mai parlato. Ci stiamo migliorando la vita a vicenda e abbiamo capito che avevamo bisogno l’uno dell’altra. Lei è una delle poche persone che mi sta sempre accanto. Ho trovato una persona con cui mi sento me stesso al 100%. Auguro a tutti una persona che vi faccia sentire bene e completi. Io sono stato molto fortunato”.

In studio poi è entrata Benedetta, che ha svelato com’è nata la loro relazione: “Dopo Amici cosa è successo? Diciamo che è stata una cosa naturale e anche graduale. Lui stava molto sulle sue, io invece sono tanto estroversa e pesante e gli andavo vicino e volevo capire perché lui non parlava. Giorno dopo giorno è nato il rapporto. All’inizio però eravamo migliori amici. Finito lo show abbiamo fatto molti eventi insieme, era lui che mi includeva, mi chiamava. Quindi ci siamo frequentati e un passo alla volta abbiamo capito che stavamo bene. Finita l’estate non avevamo scuse per stare insieme, così abbiamo capito che non c’era solo amicizia, ma qualcosa di più”.