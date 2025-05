Leonardo Brum, uno dei sei naufraghi che si sono ritirati da L’Isola dei Famosi, ha gettato più di un’ombra sulla sua decisione di lasciare l’Honduras.

Dopo aver fatto un post in portoghese annunciando che “avrebbe parlato dell’avventura a L’Isola dei Famosi”, il profilo Reality Edition gli ha risposto: “Di quale avventura parli? Sei stato tre giorni, sei uscito, sei rientrato, poi sei riuscito… Che percorso vuoi raccontare?”.

Punto sul vivo, il modello brasiliano ha replicato: “Ti dirò che una persona del tuo Paese mi ha mancato di rispetto, ma il mio Paese accoglie sempre con favore il suo popolo! Prima di dire qualsiasi cosa, devi capire cosa sta succedendo all’interno del programma. Così potrai scrivere qualcosa per me”. Ma chi è la persona che ha mancato di rispetto a Leonardo?

Intanto, in merito al suo ritiro (quello effettivo), l’ex naufrago ha dichiarato: “Ho chiesto di tornare a casa perché ho già avuto una crisi una volta e l’Isola mi ha dato un’altra opportunità. Ma non sto bene, ho bisogno di capire me stesso. Voglio tornare a casa e basta”.