A cura di AdnKronos

La cantante britannica Jessie J ha annunciato su Instagram di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno in fase iniziale. La 37enne artista, nota per successi come 'Price Tag', ha condiviso la notizia con i suoi fan in un video spiegando di aver trascorso gli ultimi mesi tra visite ed esami medici. "Il cancro fa schifo in qualsiasi forma ma mi aggrappo alla parola 'in fase iniziale'", ha detto l'artista che ha aggiunto: "Sparirò per un po' dopo il Summertime Ball per l'operazione, e tornerò con un seno enorme e altra musica".

L'artista, il cui vero nome è Jessica Cornish, ha spiegato di aver deciso di rendere pubblica la sua diagnosi per due motivi principali: aiutarsi a elaborare la notizia e mostrare solidarietà alle altre persone che stanno affrontando la stessa battaglia. "So quanto la condivisione in passato mi abbia aiutato - ha detto - e mi spezza il cuore sapere che così tante persone stanno attraversando situazioni simili e peggiori".

La cantante, che ha dato alla luce suo figlio Sky nel 2023 dopo aver subito un aborto spontaneo nel 2021, ha una storia clinica complessa. Le è stata diagnosticata una cardiopatia all'età di otto anni, ha avuto un lieve ictus a 18 anni e nel 2020 le è stata diagnosticato la sindrome di Ménière, un disturbo dell'orecchio interno che causa vertigini, ipoacusia fluttuante, acufeni, sensazione di pressione auricolare e spesso nausea e vomito. Prima di sottoporsi all'intervento chirurgico, Jessie J si esibirà al Capital's Summertime Ball allo stadio di Wembley domenica 15 giugno.