A cura di AdnKronos

Guendalina Dorelli, figlia di Gloria Guida e Johnny Dorelli, è stata ospite oggi, giovedì 5 giugno, a La volta buona. La figlia d'arte, durante l'intervista, ha parlato delle difficoltà vissute nel crescere all’ombra di due genitori famosi, in particolare del confronto costante con la madre, icona del cinema italiano.

"Sei la figlia di due genitori famosi, con una mamma famossissima che sembra una ragazzina ancora oggi", ha osservato Caterina Balivo, chiedendo a Guendalina Dorelli se questo ha influenzato il rapporto madre-figlia. "Forse l'ho subito da piccola per il confronto, perché è bellissima anche oggi" ha detto Dorelli, che non ha nascosto le difficoltà vissute. "Mi chiedono sempre se sia mia sorella. È un complimento che però fanno a lei, non a me. Erano sempre rivolti a lei i complimenti, sottolineavano la sua di bellezza e non la mia", ha spiegato con sincerità.

Guendalina Dorelli ha raccontato di aver ricevuto commenti negativi sui social dopo la sua prima apparizione a 'La volta buona'. "Massacrata. Mi hanno scritto frasi come ‘anche oggi tua mamma è molto più bella di te', oppure ‘da piccola eri una scimmietta", ha rivelato Dorelli con amarezza. Nonostante gli attacchi, Guendalina non si è lasciata abbattere: "Sono tornata comunque. Si sa che succede. L'ho sempre un po' vissuto questo conflitto con lei", ha aggiunto.