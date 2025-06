Carlo Motta ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti circa il suo rapporto con Helena Prestes. Dopo il gossip che ha iniziato a circolare nella giornata di ieri che lo voleva vicino alla sua ex fidanzata, attualmente impegnata con Javier Martinez, il modello ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it, nella quale ha rivelato di aver frequentato la concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. I numerosi incontri tra i due ci sarebbero stati “in varie parti del mondo per fare kite e per chiacchierare”. Il pallavolista argentino ne sarebbe venuto a conoscenza alcune settimane fa.

“Mi hanno chiesto tante volte di andare (al Grande Fratello, ndr) prima che iniziasse la storia con Javier Martinez, ma mi sono sempre rifiutato. Ci siamo visti la sera stessa che è tornata da Roma e gli incontri sono continuati sia per chiacchierare che per fare kite. Io non ho mai chiesto nulla sulla sua relazione, però lei ha sempre cercato di tenermi nascosto, diceva che non voleva che si sapesse che ci vedevamo.

Sono stato l'ultima persona che ha visto prima di entrare nella Casa. Non eravamo fidanzati, la nostra relazione si era conclusa 7 mesi prima. Ma abbiamo continuato a vederci. Raccontai quelle cose sulla nostra rottura dopo aver visto le immagini mentre limonava con Lorenzo Spolverato. Mi diede fastidio, ci rimasi male perché prima che entrasse c'era stato un riavvicinamento. Se siamo stati insieme fisicamente? Non voglio rispondere”.

E ancora: “Javier ha scoperto dei nostri incontri tramite alcune persone che ci hanno visto insieme. Anche Helena mi disse che lui l'aveva scoperto, mi disse che aveva visto anche le conversazioni. Qualche giorno fa ero a casa di Helena, le è arrivato un messaggio da lui che diceva di aver scoperto che ci eravamo visti in Francia per fare kite. Lui sapeva già tutto. Non so come ha reagito, non mi interessa. Sono girate voci, alcune persone avevano foto, ce le hanno mandate in chat. Mi hanno detto che ho messo in giro io queste voci, io penso ‘Devo smentire una cosa che non è vera per tutelare i teatrini altrui?’.

Se ho provato a contattare Helena prima di parlare? Sì, l'ho chiamata. Sono andato a casa sua e le ho chiesto di confermare i nostri incontri, tanto lui lo sapeva. Lei mi ha detto di no, che non ce n'era bisogno. Mi minacciano, mi insultano, non mi piace questa cosa. Per questo ho scritto quella story”.

Poi, Carlo ha parlato della veridicità dei sentimenti di Helena nei confronti di Javier: “Non lo so se sono reali. Magari sono innamorati e questo è il loro modo (di stare insieme, ndr). Ci siamo visti in diverse parti del mondo, Javier lo ha saputo settimane fa. Credo che c'è una convenienza reciproca, qualcosa che ha fatto in modo che la storia sia andata avanti.

Lei oggi mi ha chiamato per dirmi di non fare niente, che c'è in giro un casino. A me basta che sparisca tutto, e io sono a posto. Sono sempre stato messo in un angolo, ogni cosa che riguarda me è sempre stata nascosta. All'Isola arrivai come "il suo amico speciale" perché lei agli autori non aveva parlato di me. Al GF mi ha fatto passare come un mostro che l'ha abbandonata per strada. Se viviamo insieme a casa mia e io vado via di casa, cosa devo fare? A Verissimo ha raccontato la storia del coccige, ora le ho chiesto, per una volta, un favore. Lei mi ha detto ‘finché non escono le foto non dico niente perché non ce n'è bisogno’”. Le ho chiesto un favore (di confermare gli incontri per frenare le critiche dagli haters, ndr), mi ha risposto no”.

E ancora: “Se continuerò a vedere Helena? Secondo me sì. Tra un mesetto non sarà cambiato niente. Se sono innamorato di lei? Non ti risponderei anche se sapessi la risposta. Penso che ci risentiremo, al di là di amore e non amore, perché è una roba passeggera. Ora sarà un momento conflittuale, tra un mesetto non sarà cambiato niente”.