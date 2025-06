A cura di AdnKronos

Tre sorelle unite da un'unica passione: la televisione. Anna Carlucci ospite oggi, martedì 10 giugno, a La volta buona, ha parlato del legame con le sorelle Milly e Gabriella e ha svelato alcuni retroscena sulla loro infanzia, che ricorda ancora oggi con "gioia" e "malinconia".

Anna, Milly e Gabriella sono nate da due genitori lontani dal mondo dello spettacolo. Il papà era un generale e la mamma un'insegnante, eppure sin da piccoline la passione per il mondo dello spettacolo scorreva nelle loro vene. "C'erano dei momenti topici nella nostra famiglia, il Natale era uno di questi", ha detto Anna Carlucci, autrice e regista italiana.

Anna ha raccontato che insieme alle sue sorelle organizzava degli spettacoli teatrali per i genitori: "Ovviamente si pagava il biglietto. Mamma e papà pagavano per vederci esibire". All'epoca, ricorda ancora Anna, non c'era la paghetta e quindi le tre cercavano di mettere da parte qualche "soldino" attraverso gli spettacoli.

Anna Carlucci che oggi è al timone del podcast 'Quello che i libri non dicono', nel salotto di Caterina Balivo ha raccontato: "Il mio lavoro è una scommessa riuscita di mio padre". La sorella minore di Milly Carlucci ricorda, infatti, che il genitore la spronava a leggere dei libri, ma lei non ne aveva voglia: "Il podcast ha proprio l'obiettivo di avvicinare alla lettura chi non legge, magari perché non ha tempo".